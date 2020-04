Samsung Galaxy Note 9, problemi al display dopo l’aggiornamento di marzo

E’ finito sotto accusa l’aggiornamento che ha portato su Samsung Galaxy Note 9 le patch di sicurezza Android relative al mese di marzo. Dopo aver effettuato l’installazione, sono tanti gli utenti che denunciano gravi problemi allo schermo.

Più in particolare, scorrendo numerosi thread presenti anche sul forum di supporto ufficiale dell’azienda, sono emersi problematiche relative non solo “tecniche”, come bassa risoluzione, artefatti visivi, colori poco vividi e tendenti al verde o giallo, righe nere, ma anche hardware visto che si parla anche di surriscaldamento del display.

Non è tutto: in tanti spiegano che è praticamente inutile optare per un reset ai dati di fabbrica (soluzione che risolve il problema solo per pochi minuti), né tantomeno per un semplice riavvio dello smartphone. Samsung, dal suo canto, non ha preso posizioni ufficiali “concrete” in merito, invitando gli utenti a rivolgersi ai punti d’assistenza tecnica. Peccato che, di questi tempi, è davvero complicato, senza contare che si tratterebbe di interventi non gratuiti visto che molti Samsung Galaxy Note 9 sono già fuori garanzia.

Vale la pena ricordare che la scorsa settimana è stato rilasciato un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Note 9 con patch di aprile e miglioramenti alla fotocamera. Non sono arrivati feedback su questo update, quindi coloro che hanno a che fare coi problemi al display restano in attesa di un fix.