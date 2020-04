Samsung Galaxy S10 Lite si aggiorna con One UI 2.1 e patch di aprile

Dopo i Galaxy S10 e Galaxy Note 10, che avevano ricevuto l’aggiornamento pochi giorni fa, anche Samsung Galaxy S10 Lite si aggiunge alla lista degli smartphone con a bordo la nuova One UI 2.1. Il rilascio dell’update è partito qualche ora fa ed è relativo alle versioni firmware G770FXXU2BTD2: mentre vi scriviamo i primi feedback arrivano dalla Spagna. Nel giro di qualche giorno anche le unità in commercio in Italia riceveranno la notifica via OTA.

Vale la pena ricordare che le novità presenti sulla One UI 2.1 sono moltissime e, di fatto, rendono disponibili diverse funzionalità dei recenti Galaxy S20 anche sui top di gamma dello scorso anno. Dalla galleria riorganizzazione della galleria alla feature Quick Crop, passando per Quick Share, Music Share, la nuova tastiera Samsugn, la modalità Pro per i video, le novità nel comparto fotografico e le AR Emoji: insomma, il menu è particolarmente ricco.

Assieme alla One UI 2.1 sono peraltro disponibili anche le più recenti patch di sicurezza Android, quelle rilasciate ad inizio di questo mese di aprile. Ricordiamo anche che Samsung Galaxy S10 Lite aveva ricevuto il suo major update ad Android 10 sul finire del mese di gennaio.

