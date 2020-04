Samsung Galaxy S20: nuovo aggiornamento software per il comparto fotografico di tutta la gamma

La gamma Samsung Galaxy S20 si aggiorna ancora. In queste ore, infatti, dalla Cina è partito un nuovo aggiornamento software che, oltre ad introdurre le patch di sicurezza di aprile, va a ottimizzare ulteriormente il comparto fotografico, l’elemento che, stando alle recensioni internazionali, sembra davvero essere l’aspetto meno riuscito della famiglia S20.

Samsung ha già rilasciato diversi update per ottimizzare il funzionamento delle fotocamere dei nuovi Samsung Galaxy S20 e continuerà questo lungo processo di messa a punto sino a che non raggiungerà risultati soddisfacenti. Il nuovo aggiornamento riguarda ancora una volta la messa a fuoco, che continua ad avere qualche problema di troppo. Da notare anche un miglioramento della modalità HDR e delle animazioni del sistema.

Il nuovo aggiornamento per la gamma Samsung Galaxy S20 dovrebbe arrivare in Europa nel corso dei prossimi giorni, in parallelo al rilascio delle nuove patch di sicurezza. Molto probabilmente, Samsung rilascerà nelle prossime settimane anche altri aggiornamenti con l’obiettivo di ottimizzare al massimo il funzionamento dei suoi top di gamma.

