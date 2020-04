Samsung Galaxy Note 20 e Fold 2: nonostante l’emergenza non sono previsti ritardi

Nonostante la particolare situazione d’emergenza che stiamo vivendo, Samsung non ha intenzione di modificare i piani per il lancio dei prossimi top di gamma. Un report di queste ore, infatti, conferma che i nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2 rispetteranno le scadenze e saranno pronti per la commercializzazione a partire dal prossimo mese di agosto.

Al momento, infatti, non ci sarebbero sostanziali problemi con la produzione e i nuovi top di gamma della casa coreana dovrebbero essere pronti per la commercializzazione nel corso dell’estate. E’ possibile che, nel caso in cui vi siano rallentamenti e problemi con i fornitori, i nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Fold 2 arrivino nei negozi dal mese di settembre. La data di presentazione, in ogni caso, non sarà posticipata. I due smartphone saranno svelati nel corso di un evento speciale (trasmesso probabilmente in streaming) il prossimo mese di agosto.

Ricordiamo che Samsung, in occasione della presentazione del Samsung Galaxy Note 20 e del Fold 2, dovrebbe presentare anche il nuovo tablet top di gamma che potrebbe chiamarsi Galaxy Tab S20. Maggiori dettagli sui nuovi Galaxy di fascia alta arriveranno di certo nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.