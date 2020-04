WINDTRE: è attivabile online la nuova offerta con 50 GB da 5,99 Euro al mese

Chi vuole dare un taglio ai costi della tariffa per lo smartphone può farlo oggi comodamente da casa sfruttando una delle tante offerte attivabili online. Tra le nuove proposte del mercato di telefonia mobile troviamo anche una nuova offerta WINDTRE con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 4G.

Quest’offerta (attivabile direttamente dal sito WINDTRE con consegna della SIM a casa) presenta un costo mensile legato all’operatore di provenienza. Per chi passa a WINDTRE da Iliad, Fastweb o PosteMobile, ad esempio, il costo dell’offerta sarà di 6,99 Euro al mese mentre per chi passa da Lycamobile il costo sarà di 9,99 Euro al mese. Richiedendo la portabilità da alcuni operatori virtuali a WINDTRE, infine, il costo dell’offerta sarà di appena 5,99 Euro al mese.

Il costo iniziale dell’offerta è pari a 10 Euro più il costo del primo mese. L’addebito dei rinnovi avverrà su credito residuo (non è quindi necessario inserire un conto corrente o una carta di credito per accedere alle condizioni più vantaggiose dell’offerta). Segnaliamo che queste offerte non sono compatibili con l’opzione Telefono Incluso. In sostanza, attivando le offerte WINDTRE da 5,99 Euro al mese accessibili dal link riportato sopra, non sarà possibile abbinare uno smartphone a rate.

Al momento, le nuove offerte WINDTRE non hanno una data di scadenza.