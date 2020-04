Xbox One X con Star Wars Jedi Fallen Order in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Tra le offerte Amazon di oggi segnaliamo anche il bundle che include la console Xbox One X e il gioco Star Wars Jedi Fallen Order, uno dei titoli in single player più apprezzati dello scorso anno. Il bundle in questione è disponibile ad appena 299 Euro, il prezzo più basso di sempre per questa soluzione ed è venduto e spedito da Amazon con consegna prevista per la prossima settimana.

Oltre alla Xbox One X ed al titolo ambientato nell’universo di Star Wars, per chi sfrutta l’offerta ci sarà anche 1 mese gratis di Xbox Live Gold, il servizio per giocare in multiplayer, ed 1 mese gratis di GamePass e EA Access, i due servizi che permettono di scaricare giochi gratis scegliendo tra un ricchissimo catalogo di titoli.

L’offerta di oggi dedicata alla Xbox One X è davvero molto interessante e permetterà di sfruttare al massimo la console di Microsoft grazie anche ai mesi gratis di GamePass e EA Access (che possono essere riscattati uno dopo l’altro e non per forza assieme). Ecco il link per sfruttare l’offerta di oggi:

Se state valutando di acquistare una delle console next-generation in uscita a fine 2020, potrete acquistare oggi la Xbox One e fare trade-in in futuro per cambiare console