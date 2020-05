Honor 9X Lite con servizi Google disponibile da oggi in Italia

Oltre al nuovo Huawei P Smart 2020, a partire da oggi è disponibile in Italia anche il nuovo Honor 9X Lite. Si tratta di un nuovo mid-range che, in realtà, è uno smartphone già certificato prima del ban e che, quindi, può contare sui servizi Google e il Play Store, assente sui più recenti prodotti Huawei e Honor.

Il nuovo Honor 9X Lite è disponibile in Italia ad un prezzo di 199,90 Euro con Honor Band 5 in regalo per chi acquisterà lo smartphone entro il prossimo 31 maggio. Lo smartphone è acquistabile da oggi in Italia tramite lo store ufficiale di Honor. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black e Emerald Green.

La scheda tecnica del nuovo Honor 9X Lite include un display da 6.5 pollici con notch e risoluzione Full HD+ e il “solito” SoC Kirin 710F supportato da 4 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e una batteria da 3.750 mAh. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel e sensore secondario per la profondità di campo da 2 Megapixel.

Da notare la presenza del sistema operativo Android Pie 9.0 con EMUI 9.1. Lo smartphone dovrebbe ricevere, nel giro di poco tempo, l’aggiornamento con Android 10 e la nuova versione della EMUI.