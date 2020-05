Huawei Enjoy Z con MediaTek Dimensity 800 a bordo?

A due giorni dalla presentazione, prevista per domenica 24 maggio, emergono finalmente dettagli più concreti su Huawei Enjoy Z. Ricorderete che dell’ormai imminente medio gamma avevamo parlato nei giorni scorsi presentandolo come il presunto smartphone più economico con supporto alla connettività 5G, almeno all’interno della lineup del colosso cinese.

Al di là di un teaser ufficiale pubblicato dalla stessa azienda su Weibo, non erano però circolate troppe informazioni in merito: si ipotizzava una scheda tecnica molto simile a quella di Honor X10 5G ma oggi arrivano indicazioni contrastanti.

Huawei Enjoy Z è stato infatti protagonista di un benchmark su AnTuTu che ha messo in evidenza subito una differenza sostanziale col sopracitato device targato Honor: a bordo c’è infatti il Dimensity 800, SoC presentato a gennaio da MediaTek, e non il Kirin 820 5G. Non è l’unico dettaglio emerso per lo smartphone con model number DVC-AN00: il display avrà infatti una risoluzione in Full HD+ (2.400 x 1.080 px), la scheda grafica sarà la Mali-G57 e il processore (almeno nella variante testata) sarà accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno (di tipo UFS 2.1).

Non è tutto: oltre ad Android 10 di serie ci sarà un sensore da 48 MP sul retro, la selfie-cam avrà una risoluzione da 16 MP e sarà fornito un caricabatterie con ricarica rapida a 10 W. Particolare, quest’ultimo, annunciato dalla certificazione 3C.