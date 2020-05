Samsung Galaxy S20+ ora disponibile anche in Aura Blue

La lineup delle colorazioni disponibili per Samsung Galaxy S20 si allarga ulteriormente: più in particolare è il modello “Plus” a poter contare su una nuova nuance, la “Aurora Blue”, disponibile da subito. Per il momento la nuova variante è già commercializzata in Olanda, dove è esclusiva degli operatori T-Mobile e Tele2, ma presto dovrebbe arrivare anche in altri mercati europei, Italia compresa.

Così facendo, le colorazioni disponibili per Samsung Galaxy S20+ diventano cinque: ad accompagnare la Aurora Blue ci saranno Cloud Blue, Cosmic Grey e Cosmic Black, ricordando che la versione limitata in Cloud Pink è esaurita ed al momento non ci sono indicazioni in merito ad un nuovo lancio (si può comunque trovare tramite rivenditori terzi)

Come quasi sempre accade in questi casi, la nuova colorazione non porta con sé novità dal punto di vista della scheda tecnica che quindi resta immutata rispetto alle altre varianti. Tutto confermato quindi: display Dynamic Amled da 6.7″ in Quad HD+, Exynos 990 con un massimo di 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno, sei fotocamere (quattro sul retro e due frontali) e la batteria da 4.500 mAh.

