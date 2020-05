Huawei P40 LIte si aggiorna e migliora la riproduzione video

Arriva un nuovo aggiornamento per Huawei P40 Lite, di recente ufficializzato anche in Italia: il medio gamma del colosso cinese sta infatti ricevendo una nuova versione software, la 10.0.1.167, attualmente in fase di roll out via OTA.

Nello specifico il nuovo pacchetto ha un peso pari a 389 MB, a stretto giro di posta, dovrebbe coinvolgere le unità di Huawei P40 Lite in circolazione in Italia (come sempre, è possibile controllare manualmente la presenza dell’update, nella voce apposita presente nelle Impostazioni di sistema). Dando un’occhiata al changelog ufficiale, spicca la voce relativa ad un miglioramento della riproduzione dei video, mentre sono comprese anche le patch di sicurezza Android, aggiornate però allo scorso mese di aprile.

Vale la pena ricordare che Huawei P40 Lite non può contare sui servizi Google ma vanta comunque un più che discreto rapporto qualità-prezzo. Interessante anche la promozione che consente di ricevere in omaggio la Huawei Band 4 Pro se si acquista lo smartphone entro il 24 maggio (qui troverete un’ottima offerta: ).

Huawei P40 Lite conta su un display LCD da 6.4″ in Full HD+ e su un Kirin 810 accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Sul posteriore sono situate 4 fotocamere da 48+8+2+2 MP, mentre la batteria è da 4.200 mAh.