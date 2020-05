Realme Narzo 10 e 10A ufficiali: specifiche tecniche e prezzi

Come da previsioni, sono stati ufficializzati Realme Narzo 10 e 10A: i due smartphone, per il momento lanciati in India, aprono una nuova fase nel brand nato da Oppo col tentativo di puntare alla fascia più giovane del mercato con un’offerta variegata. Si parte dal 10 e dal 10A, col primo che ha caratteristiche tecniche leggermente superiori: andiamo a scoprirle.

Realme Narzo 10 si presenta con un display da 6.5″ con risoluzione in HD+, notch a goccia, aspect ratio pari a 20:9 e rapporto screen to body dell’89,8%. A bordo c’è l’Helio G80 di MediaTek con scheda grafica Mali G52, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Sul retro, oltre al sensore per le impronte digitali, ci sono quattro fotocamere, così composte: sensore principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 119 gradi, macro da 2 MP e rilevatore di profondità da 2 MP. E’ possibile registrare video in Full HD a 30 fps s in slow-motion a 120 fps, mentre sul frontale c’è una fotocamera da 16 MP. La batteria di Realme Narzo 10 è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 18 W; c’è Android 10 pre-installato con personalizzazione realme UI.

Su Realme Narzo 10A cambia il prcessore, un Helio G70, così come la risoluzione della selfie-cam che scende a 5 MP. C’è una fotocamera in meno (la grandangolare) sul retro, mentre il sensore principale è da 12 MP. La velocità di ricarica rapida è inoltre a 10 W.

Realme Narzo 10 costerà 11.999 rupie indiane (145 euro al cambio ufficiale), mentre Narzo 10A sarà proposto a 8.499 rupie (poco meno di 105 euro).