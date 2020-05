iPhone 12 Pro, Apple potrebbe puntare sul display a 120 Hz

Arrivano dal canale YouTube ‘EveryhingApplePro’ nuove ed interessantissime indiscrezioni su iPhone 12 Pro. Tra i tanti leak sciorinati, ce n’è uno che colpisce in modo particolare: Apple starebbe provando a portare sulla prossima generazione di melafonini un display con frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

E’ doveroso sottolineare che Cupertino si troverebbe ancora in piena fase di test, considerato che i problemi sono stati numerosi e complicati da risolvere. Tra tutti, spicca quello relativo al consumo energetico: le stime iniziali parlavano di un’autonomia che sarebbe diminuita del 10%, ma i valori reali vanno anche oltre, nonostante la funzionalità che consentirà di passare dai 120 Hz ai 60 Hz in modo automatico, a seconda delle attività svolte sul device. Insomma, scenari ancora apertissimi, fermo restando che l’azienda esclude del tutto la soluzione intermedia da 90 Hz.

Confermata anche l’indiscrezione sulla riduzione delle dimensioni del notch di iPhone 12 Pro grazie al modulo del Face ID rimpicciolito; a tal proposito da segnalare la funzionalità “dynamic zoning algorithm” che consentirà uno sblocco ancora più rapido.

Detto di un vetro più resistente, della colorazione Blue Navy e del display piatto, arrivano informazioni anche sulla fotocamera: scartata l’ipotesi di un sensore da 64 MP per un autofocus ritenuto non all’altezza, si punterà ancora su uno da 12 MP ma dalle dimensioni maggiori. Un sensore LiDAR sarà cruciale per autofocus e resa in condizioni di scarsa luce, mentre si lavora anche per migliore EIS e registrazioni video in slow-mo. A proposito di video, probabile che possa arrivare la modalità Ritratto anche durante le registrazioni.