Huawei Y8s è ufficiale: batteria da 4.000 mAh e sensore da 48 MP

E’ stato ufficializzato Huawei Y8s, nuovo smartphone di fascia medio-bassa che il colosso cinese potrebbe portare anche in Italia (come accaduto già con l’Y6s); per il momento, comunque, il device sarà venduto in Giordania, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali sul prezzo di listino.

Huawei Y8s si presenta con un display IPS da 6.5 pollici e risoluzione in Full HD+, più nello specifico da 2.340 x 1.080 px. Spicca la presenza di un notch vecchio stampo: le dimensioni non contenute della tacca richiamano anche un’ottimizzazione di certo non estrema delle cornici frontali.

Il processore è il Kirin 710, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e da 64 o 128 GB di storage interno, espandibili grazie ad una micro SD. Sulla scocca posteriore, oltre al lettore per le impronte digitali, trova poi spazio una dual cam con sensore principale da 48 MP, accompagnato da un rilevatore di profondità classico, da 2 MP.

Detto della più che buona batteria da 4.000 mAh, peraltro con supporto alla ricarica rapida da 10 W e sufficiente a garantire una lunga autonomia viste le specifiche del device, sono due i punti deboli evidenti della scheda tecnica di questo Huawei Y8s: la presenza di una porta micro USB e quella out of the box di Android Pie 9, con personalizzazione software EMUI 9.1. Lo smartphone arriva sul mercato nelle colorazioni Emerald Green e Midnight Black.