Redmi Note 8 series: un successo da oltre 30 milioni di unità vendute in tutto il mondo

La famiglia Redmi Note 8 si rivela essere uno dei principali successi commerciali degli ultimi anni per il settore di telefonia mobile. La gamma, composta in Italia dal Redmi Note 8T e dal Redmi Note 8 Pro a cui si affianca il Redmi Note 8 (senza chip NFC), ha ottenuto risultati di vendita davvero incredibili, migliorando il già ottimo risultato dei Redmi Note 7.

In queste ore, infatti, è stato annunciato che la gamma Redmi Note 8 ha raggiunto quota 30 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Per Redmi si tratta di un successo davvero incredibile che conferma le potenzialità del brand in grado di ritagliarsi uno spazio di primo piano sia in Europa che in diversi mercati asiatici.

Ricordiamo che il Redmi Note 8T (così come il Note 8) può contare sul SoC Snapdragon 665, chipset che si è rivelato la base di partenza ideale per il successo dello smartphone che è disponibile nelle varianti 3/32 GB e 4/64 GB. Per i più esigenti c’è il Redmi Note 8 Pro che può contare sul SoC MediaTek G90T.

Segnaliamo che il Note 8 è disponibile oggi a partire da circa 150 Euro (in versione 4/64 GB) mentre il Note 8 Pro parte da circa 200 Euro.

Xiaomi ha già avviato le vendite del Redmi Note 9S e si appresta a portare sul mercato europeo anche i nuovi Redmi 9 e 9 Pro.