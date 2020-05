Mac Pro: l’unboxing del kit ruote da 849 Euro lascia senza parole

Apple ha recentemente lanciato un nuovo kit ruote per Mac Pro. L’accessorio sta facendo parlare di sé per il prezzo davvero esagerato a cui viene commercializzato. Negli USA, infatti, il kit ruote in questione è acquistabile a 699 dollari mentre in Italia quest’imperdibile accessorio può essere acquistabile per la ragguardevole cifra di 849 Euro.

Il canale YouTube di Unbox Therapy ha realizzato un video unboking del nuovo kit ruote per Mac Pro e, senza alcun commento, ci mostra le caratteristiche di questo “imperdibile” accessorio a disposizione di tutti i possessori del computer di Apple che, ricordiamo, si rivolge in modo particolare a professionisti ed aziende con esigenze specifiche.

Ecco il video unboxing dedicato al nuovo kit ruote per Mac Pro, un accessorio che, come spesso accade quando si tratta di prodotti della casa di Cupertino, è destinato a far parlare ancora molto di sé.

Se volete dare un’occhiata alle ruote per Mac Pro vi lasciamo il link al sito ufficiale di Apple in fonte. L’accessorio è disponibile in Italia per l’acquisto con consegne da 12 maggio mentre il ritiro all’Apple Store non è disponibile. Ricordiamo che il Mac Pro, in Italia, parte da oltre 6 mila Euro ed è disponibile in diverse configurazioni per soddisfare le differenti esigenze della clientela.