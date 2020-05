Redmi Note 10 5G certificato dal TENAA: ecco le specifiche emerse

Col model number M20044J7AC è stato certificato un nuovo smartphone presso il TENAA: quello apparso nel database dell’ente di certificazione cinese dovrebbe essere il Redmi Note 10 5G, device che – stando ai primi dettagli trapelati della scheda tecnica – sarebbe un medio gamma in piena regola.

Il primo dettaglio da tenere in considerazione è la possibile presenza a bordo del Dimensity 820 di MediaTek, SoC ancora non ufficializzato ma che è già stato oggetto di rumors (le specifiche coincidono col processore cui fa riferimento il TENAA). Non è tutto: Redmi Note 10 5G arriverebbe con un display OLED con diagonale da 6.57 pollici, sensore impronte digitali integrato, risoluzione in Full HD+ (più nello specifico da 2.400 x 1.080 px), e – come si intuisce nell’immagine in alto, con un notch a goccia.

Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato in diverse configurazioni: le varianti con 4 o 6 GB di memoria RAM saranno accompagnate da 64 GB di storage interno, mentre 128 o 256 GB di storage verranno utilizzati con 8 GB di RAM. Non mancherà Android 10 di serie, con personalizzazione MIUI 11, e una batteria da 4.500 mAh.

Evidente la somiglianza sul retro con Redmi Note 9: sono presenti tre fotocamere inserite in un modulo quadrato, al centro: il sensore principale di Redmi Note 10 5G dovrebbe avere una risoluzione da 48 MP ed essere coadiuvato da un grandangolare e una lente per le macro.