Redmi Note 9S protagonista delle offerte Amazon di oggi

Tra le varie offerte Amazon di oggi 22 maggio troviamo anche l’ottimo Redmi Note 9S, smartphone destinato a diventare il punto di riferimento della fascia bassa e già oggi una delle opzioni migliori per chi cerca il miglior smartphone a meno di 200 Euro. Grazie alle offerte Amazon di oggi, il Redmi Note 9S è disponibile a partire da 186 Euro.

La versione in offerta è quella con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno e con colorazione Blu. Da notare, inoltre, che la colorazione Grigia è in sconto a 188 Euro e che la versione 6/128 GB dello smartphone parte da appena 229,99 Euro. Ecco i link per sfruttare le offerte di oggi dedicate al Redmi Note 9S.

Ricordiamo che lo smartphone può contare su di un display LCD con foro per la camera anteriore che presenta una diagonale di 6.7 pollici e una risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 720G che viene supportato da una batteria da 5.020 mAh. Tra le specifiche tecniche troviamo una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è Android 10.