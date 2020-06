Huawei Mate Xs si aggiorna con le patch di…aprile!

Stamattina vi abbiamo parlato degli aggiornamenti rilasciati su Huawei P Smart Z e P Smart 2019, sottolineando come tutto sommato avere le patch di sicurezza di maggio su due dispositivi di fascia medio-bassa e piuttosto datati sia un buon compromesso.

Valutazione diversa per Huawei Mate Xs, il primo smartphone con display pieghevole del colosso cinese che, ormai dalla sua uscita, continua a non brillare sul piano del supporto software. La particolare natura del device di certo è una parziale giustificazione agli update non così tempestivi, vedremo se nei prossimi mesi cambierà qualcosa.

Oggi, allora, ci ritroviamo a commentare il rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei Mate Xs con a bordo le patch di sicurezza Android di…aprile! La nuova versione della build è la EMUI 10.0.1.139 (C432E2R2P1) e il peso del download è di 415 MB. Un peso non consueto per un update di routine, anche se nel changelog ufficiale oltre alle già citate patch di sicurezza si fa cenno solo a generiche ottimizzazioni delle prestazioni di sistema, del display e miglioramenti alla stabilità della connessione Wi-Fi. Insomma, nulla di eclatante.

Vale la pena sottolineare che l’aggiornamento in questione ha già coinvolto alcune unità italiane di Huawei Mate Xs, è quindi lecito pensare ad una conclusione del roll out nel nostro paese nel giro di qualche ora.