Huawei MediaPad M6, parte l’aggiornamento alla EMUI 10.1 anche in Europa

Ad un anno di distanza dall’arrivo sul mercato, Huawei MediaPad M6 celebra l’arrivo di un importante major update: il tablet dell’azienda cinese, commercializzato nelle versioni da 8.4″ e 10.8″, sta ricevendo in queste ore la EMUI 10.1.

Più di preciso parliamo della build 10.1.0.135, dal “peso” di 1,85 GB. Tante le novità segnalate nel changelog ufficiale, a partire dalla presenza della dark mode a livello di sistema. Da segnalare anche miglioramenti corposi al multitasking, grazie alle funzionalità Multi-Window (finestre flottanti) e App Multiplier. Viene ottimizzato anche il processo di condivisione dei contenuti su un display esterno, con MeeTime, mentre i Multi-Device Browsing e Control Panel aumentano la possibilità di gestione tramite diversi dispositivi. A chiudere il cerchio ci pensano le patch di sicurezza Google relative allo scorso mese di aprile.

L’update è già disponibile in Europa, le prime segnalazioni sono arrivate dalla Germania dove sono stati coinvolti i modelli da 8.4″ con supporto anche alla connettività LTE. Non dovrebbe trascorrere più di qualche giorno, comunque, prima che l’aggiornamento finisca per toccare anche le unità in circolazione in Italia. Come sempre è possibile controllare manualmente la presenza del nuovo firmware tramite la relativa voce nelle impostazioni di sistema.

