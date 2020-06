Huawei sceglierà processori MediaTek per i futuri top di gamma?

Potrebbe arrivare, ad inizio 2021, una svolta storica in casa Huawei: il colosso cinese starebbe pensando di utilizzare un processore MediaTek, al posto dei SoC proprietari, i Kirin, sui suoi futuri top di gamma. La nuova strategia commerciale dovrebbe partire col lancio di Huawei P50 e P50 Pro, anche se qualche accenno alla mini-rivoluzione potremmo averlo già coi Mate 40 in programma in autunno.

Il motivo è legato al sempre più stringente ban degli Stati Uniti, voluto dall’amministrazione Trump e prorogato almeno fino al prossimo maggio, che impedirebbe a Huawei di portare avanti in modo lineare la collaborazione con TSMC che si occupava della produzione dei chip.

Insomma, Huawei dovrebbe restare rigorosamente nell’ambito dei confini asiatici e la soluzione più logica, scartando per ovvi motivi Samsung e i suoi Exynos, sarebbe proprio MediaTek. L’azienda taiwanese, d’altronde, ormai da qualche mese ha cominciato a sfornare prodotti destinati anche alla fascia alta del mercato smartphone, senza sfigurare al cospetto dei giganti del settore. Il Dimensity 1000, in questo senso, è un ottimo esempio.

Non è un caso che il leaker @RODENT950 abbia parlato di un presunto Dimensity 2000 a bordo di Huawei P50, senza scartare l’ipotesi di un debutto anticipato nel caso in cui le scorte di Kirin 1000 non dovessero essere sufficienti per la serie Mate 20. Staremo a vedere.