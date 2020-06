Samsung Galaxy M51 atteso a settembre: ecco le presunte caratteristiche

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy M51, smartphone di cui si parla ormai da diversi mesi e che avrebbe dovuto rappresentare una piccola svolta per l’azienda asiatica: era designato a diventare il primo device Samsung con un display OLED di terze parti ma così non sarà.

Già, perché al netto dei tanti rumors su un lancio imminente, almeno in Asia, Samsung Galaxy M51 potrebbe arrivare soltanto a fine estate, a settembre inoltrato. Parliamo di un dispositivo di fascia media, che non dovrebbe presentare particolari problematiche nel processo produttivo, ed è quindi complicato stabilire le cause dei continui rinvii (anche se sottolineiamo che fino ad oggi non ci sono state indicazioni ufficiali dal produttore).

In ogni caso, dello smartphone conosciamo già parecchi dettagli, a partire dal model-number (SM-M515F). Samsung Galaxy M51 dovrebbe arrivare con un display “forato” e girare su uno Snapdragon 675 (più remota l’ipotesi del 730 vista la fascia di mercato in cui dovrebbe piazzarsi). Il processore Qualcomm sarà poi accompagnato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno, il tutto senza dimenticare la presenza di una quad-cam posteriore con sensore principale da ben 64 MP. Sul retro di Samsung Galaxy M51 verrebbe poi piazzato anche il sensore per le impronte digitali, mentre sono confermate – sul fronte connettività – USB di tipo C e jack audio da 3.5 mm.