Un nuovo Motorola Edge sarà presentato il 7 luglio ma non sarà solo

Save the date: Motorola ha pubblicato un teaser in cui ufficializza l’evento del prossimo 7 luglio, martedì, in cui presenterà almeno un nuovo smartphone. Non ci sono particolari indizi sul modello su cui sarà alzato il sipario ma in molti danno per scontato che si tratterà di una nuova versione di Motorola Edge.

Potrebbe essere il tanto chiacchierato modello “Lite” che, peraltro, si nasconderebbe dietro lo smartphone che ha già ricevuto la certificazione FCC. Nello specifico è emersa una scheda tecnica interessante, con un device capace di supportare la connettività 5G grazie alla presenza a bordo di uno Snapdragon 765G. Il tutto senza dimenticare Android 10 di serie e una batteria da 4.700 mAh. Del presunto Motorola Edge si è parlato anche in ottica prezzi: possibile che lo smartphone venga lanciato in Europa a meno di 400 euro.

Non è tutto. Durante lo stesso evento la casa alata potrebbe presentare anche un altro smartphone. In questo caso parliamo di Motorola One Fusion, altro dispositivo già al centro di diversi rumors nelle ultime settimane.

In questo caso si è fatto riferimento ad uno Snapdragon 710 (o 675), col processore Qualcomm che verrebbe accompagnato da 6 GB di memoria RAM. E’ emerso anche un display con diagonale da 6.5 pollici con risoluzione in Full HD+, una batteria da 5.000 mAh e una fotocamera che conterà su un sensore principale da 12 MP.