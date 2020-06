Moto G7 Power, è partito il roll out di Android 10

Buone notizie per tutti i possessori di Moto G7 Power: il medio gamma lanciato dalla casa alata nel 2019 sta infatti cominciando a ricevere un nuovo aggiornamento con a bordo Android 10. Il major update arriva quindi rispettando le tempistiche ufficializzate ad inizio anno dall’azienda.

Nello specifico parliamo della build QPO30.52-29 che, oltre all’ultima versione stabile del robottino verde, porta con sé anche le patch di sicurezza Android aggiornate allo scorso mese di aprile. Il rilascio è partito in Brasile, una delle roccaforti di Motorola, col produttore che ha spiegato come il roll out proseguirà nelle prossime ore seguendo criteri geografici; nessun riferimento all’approdo dell’aggiornamento in Europa e in Italia ma non dovrebbe volerci molto. E’ possibile comunque dare un’occhiata alla voce relativa agli aggiornamenti software, tra le impostazioni di sistema, per verificarne l’eventuale presenza.

Moto G7 Power è uno smartphone dalla scheda tecnica solida: display da 6.2 pollici in HD+ e con notch “classico”, Snapdragon 632 con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, fotocamera da 12 MP e ottima batteria da 5.000 mAh. L’autonomia, d’altronde, da sempre è stata indicata come il punto forte di questo device.

Moto G7 Power è in offerta in queste ore su Amazon Italia, ecco il link per acquistarlo: Motorola Moto G7 Power, Smartphone Android 9.0, Display 6,2”, Camera da 12Mp, 4/64 GB, Dual Sim, Nero (Ceramic Black)