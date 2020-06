Niente display mini LED su Apple Watch Series 6

Nonostante le indiscrezioni degli ultimi mesi siano andate in sostanza su una direzione opposta, sembra che la sesta generazione di Apple Watch non sia quella scelta da Cupertino per far debuttare i display mini LED. I più attenti di voi, soprattutto gli appassionati della mela morsicati, ricorderanno che Apple sta investendo parecchio sulla nuova tecnologia (assieme ai micro LED) per i suoi schermi che sancirà una sorta di “indipendenza” dalle forniture delle varie Samsung, LG ecc.

Ci sarà però ancora da aspettare, almeno stando a quanto oggi scrive @LOvetodream. Il noto leaker, che in passato si è rivelato piuttosto affidabile nelle anticipazioni relative all’azienda californiana, ha assicurato che Apple Watch Series 6 continuerà a montare il display OLED con tecnologia LPTO (Low-Temperature Polysilicone and Oxide display).

Si tratta dello schermo presente su Apple Watch 5 e che ha consentito di portare l’Always-On Display senza però grossi compromessi con l’autonomia, visto che una giornata completa è praticamente assicurata. E’ stata una novità importante, che ha rilanciato gli indossabili di Cupertino. Il display in questione è stato prodotto da Japan Display: le difficoltà economiche di JDI erano state tra le possibili motivazioni di un passaggio anticipato alla tecnologia mini LED ma, stando alla fonte in questione, i tempi potrebbero non essere ancora maturi.

