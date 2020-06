Redmi Note 7, parte l’aggiornamento ad Android 10!

Redmi Note 7 ha rappresentato probabilmente lo smartphone che ha tracciato il futuro del produttore cinese: dopo la “separazione”, almeno formale, da Xiaomi, lo smartphone in questione ha rappresentato in pieno la filosofia del brand, capace di proporre poi durante tutto il 2019 (e 2020) prodotti con rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Ebbene, visto il grande successo ottenuto anche alle nostre latitudini, farà di certo piacere la notizia che arriva dalla Cina e che annuncia l’inizio del primo major update. E’ infatti in fase di roll out l’aggiornamento ad Android 10 con personalizzazione software MIUI 11 (c’è ancora da attendere per la MIUI 12, anche se va sottolineato che il programma beta, sempre in Cina, è già partito).

Non ci sono particolari dettagli da segnalare provenienti dal changelog ufficiale: con la versione firmware 11.0.2.0.QFGCNXM sono dunque attese tutte le novità rilevanti di Android 10 che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questi mesi. Vale la pena sottolineare che questo potrebbe essere l’unico major update per Redmi Note 7 che, però, come detto continuerà a ricevere nuove versioni della MIUI (almeno due).

L’azienda non ha fatto cenno all’arrivo di Android 10 anche sulla versione global di Redmi Note 7. Ci sarà da attendere forse ancora un paio di settimane ma è evidente che siamo ormai sulla retta finale.