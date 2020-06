Samsung Galaxy A21s è ufficiale in Italia: su Amazon costa 209,90 €

Presentato un mese fa, Samsung Galaxy A21s è da oggi ufficiale anche in Italia. Il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del colosso coreano è stato infatti messo a listino da Amazon Itala, dov’è disponibile in pre-ordine con spedizioni che dovrebbero partire dal 30 giugno: insomma, in tempo per rispettare l’annuncio del produttore che parlava di giugno 2020 per l’arrivo in Europa.

Qualche riga per rinfrescarci la memoria: Samsung Galaxy A21s si presenta con display TFT LCD da 6.5 pollici, con risoluzione in HD+ e un foro in alto a sinistra con all’interno la fotocamera frontale. A bordo c’è un Exynos 850 accompagnato da 3 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno (espandibili), mentre spiccano anche le quattro fotocamere posteriori da 48+8+2+2 MP (principale, grandangolare, macro e profondità). Ottima la batteria da 5.000 mAh che lo rende un battery-phone a tutti gli effetti.

Samsung Galaxy A21s appare per il momento su Amazon Italia nelle sole colorazioni in nero e bianco (anche se in questo caso non c’è ancora possibilità di prenotarlo), ci sarà quindi da attendere per avere a disposizione anche quella in blu. Il prezzo dello smartphone è di 209,90 euro, per pre-ordinarlo con la formula “Venduto e spedito da Amazon” sarà necessario recarsi su questa pagina: Galaxy-A21s