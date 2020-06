Samsung Galaxy Fold riceve le patch di giugno anche in Italia

Giorni intensi sul fronte aggiornamenti in casa Samsung: nelle ultime ore piovono gli update con a bordo le ultime patch di sicurezza Android, relative a questo mese di giugno 2020. Ad aggiungersi alla già corposa lista di dispositivi attualizzati del colosso coreano c’è ora anche Samsung Galaxy Fold.

L’update per il primo smartphone con display pieghevole firmato Samsung è disponibile da qualche ora anche in Italia. L’aggiornamento è disponibile via OTA e riguarda la release software che viene contrassegnata dalla build F900FXXS3BTE1. Nel changelog vengono segnalate alcune novità per la fotocamera ma, a ben vedere, si tratta delle stesse funzionalità che furono rese disponibili già con l’update dello scorso mese (dai nuovi filtri alle modalità Scatto Singolo e Video Pro, passando per la possibilità di registrare video in Full HD o UHD a 60 frame per secondo). Insomma, a variare sono le già citate patch di sicurezza, aggiornate al mese di giugno.

Vale la pena ricordare che ad inizio settimana Samsung ha rilasciato il consueto bollettino in cui ha annunciato la risoluzione di 29 bug presenti nella personalizzazione software di Android 10 e che quindi anche in questo caso si aggiungono alle correzioni effettuate da Google nella versione stock.

Nel giro di qualche giorno saranno coinvolti tutti i Samsung Galaxy Fold italiani: chi non vuole attendere oltre, può scaricare qui il firmware e installarlo tramite Odin.