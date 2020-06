Svolta storica per OnePlus: pronta a lanciare una nuova linea di smartphone più economici

OnePlus è vicina ad una svolta epocale: il brand cinese, nato nel 2014 come una promettente start-up e capace di farsi largo basando la sua filosofia sul motto “never settle”, è pronto ad aumentare la sua offerta e a lanciare una nuova linea di smartphone più economici.

Sarà quindi una sorta di ritorno alle origini per il produttore che, ormai, negli ultimi due anni si è allineato ai prezzi dei competitors, causando anche diversi malumori tra i propri fan. OnePlus Z dovrebbe essere quindi la nuova gamma di smartphone a prezzo più economico e con hardware comunque di primo livello: il primo modello (che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe chiamarsi “Nord“) sarà quindi il primo di una lunga serie e non una sorta di eccezione alla regola come fu a suo tempo OnePlus X.

Il cambio di rotta è stato annunciato direttamente da Pete Lau, co-fondatore e CEO di OnePlus. Lau ha annunciato anche un nuovo profilo su Instagram dedicato proprio alla nuova serie (OnePlusLiteZThing regala indizi decisivi sul nome scelto dall’azienda).

Non è tutto: si è parlato anche di commercializzazione dei nuovi smartphone che dovrebbero arrivare inizialmente in India e in Europa, per poi sbarcare anche negli Stati Uniti. Ulteriori novità ad inizio luglio?