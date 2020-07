Con MediaTek Dimensity 600 il 5G arriverà su smartphone sempre più economici

Non è azzardato affermare che MediaTek ha compiuto passi da gigante nell’ultimo anno: il produttore taiwanese oltre ad affacciarsi alla fascia più alta del mercato smartphone, quella dei top di gamma, ha rafforzato in modo notevole il suo “core business”. Così accanto al Dimensity 1000 (l’equivalente dello Snapdragon 865), sono arrivati i SoC della linea Dimensity 800 che già hanno riscosso un buonissimo successo in questo mese. E, probabilmente già questo mese, dovrebbe essere lanciato anche il primo processore Dimensity 600.

Il tratto comune? Il supporto alla connettività 5G. Col Dimensity 600 si concretizzerebbe la rivoluzione avviata ormai da oltre un anno: il 5G arriverà anche nella fascia più economica del mercato, rendendo accessibili le reti di nuova generazione a tutti i tipi di tasche.

Non c’è per il momento un riferimento concreto sulle tempistiche d’arrivo del nuovo SoC, ma dalla Cina si parla di un’ufficialità entro fine luglio; il che vorrebbe dire che durante la seconda metà di questo 2020 cominceranno a piovere gli smartphone di fascia medio-bassa con supporto al 5G.

Al di là di indicazioni piuttosto generali (la fonte in questione parla di un gran numero di ordini già ricevuti da MediaTek per il futuro Dimensity 600), per rendere bene l’idea sul boom del produttore asiatico bisogna ricordare le previsioni per questo 2020: l’azienda conta di arrivare a 80 milioni di spedizioni di SoC con supporto al 5G, raggiungendo un market share del 40%. Notevole.