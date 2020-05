MediaTek presenta il nuovo Helio G85, il SoC del futuro Redmi Note 9

Nella giornata di oggi MediaTek ha svelato in via ufficiale il nuovo Helio G85, nuovo SoC che troveremo tra le specifiche tecniche del Redmi Note 9, smartphone già svelato ufficialmente da Xiaomi la scorsa settimana. Il nuovo Helio 85 presenta una CPU Octa-Core (2x Cortex-A75 @2GHz + 6x Cortex-A55@1,8GHz) e una GPU Arm Mali-G52 MC2 con clock massimo di 1GHz e viene realizzato con processo produttivo a 12 nm.

La scheda tecnica completa del nuovo SoC di MediaTek è già disponibile online, tramite il sito dell’azienda che linkiamo a fine articolo. Il nuovo SoC è, quindi, quasi pronto per il debutto commerciale che avverrà proprio grazie al lancio del nuovo Redmi Note 9, smartphone destinato a raccogliere l’eredità dei suoi predecessori (Redmi Note 7 e Redmi Note 8T) per diventare il nuovo punto di riferimento della fascia di prezzo tra 150 e 200 Euro.

Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito a nuovi smartphone con SoC MediaTek Helio G85 in arrivo nelle prossime settimane. E’ probabile, in ognI caso, che il nuovo Helio 85 diventi, rapidamente, un punto di riferimento per la fascia medio bassa del mercato smartphone. Già nel corso dei prossimi giorni dovrebbero arrivare i primi benchmark affidabili (non eseguiti direttamente da MediaTek) che ci permetteranno di avere un’idea più precisa in merito alle prestazioni.