OnePlus Nord, primo blocco di pre-ordini terminato: ecco le date dei prossimi due

OnePlus Nord è (quasi) ufficiale: oggi il produttore cinese ha dato il via al primo blocco di pre-ordini per lo smartphone che inaugurerà la prima linea di “mid-range” firmata OnePlus. L’azienda, tramite le parole di Carl Pei, ha sottolineato la natura particolarmente ambiziosa del progetto: per molti è una sorta di ritorno alle origini, vedremo se il pubblico seguirà questa nuova fase con lo stesso entusiasmo dei tempi da startup.

Questa mattina è partito il primo blocco dedicato ai pre-orders e il sold-out è stato pressoché immediato: facile pensare che il numero sia stato limitato ma è indubbio che la curiosità attorno al progetto è tanta. Per il momento OnePlus ha ufficializzato la presenza a bordo di un processore Qualcomm (sarà quasi certamente lo Snapdragon 765G, in grado di garantire anche la connettività 5G), mentre Pei ha parlato di un comparto fotografico degno di un top di gamma.

Il prossimo blocco per i pre-ordini è fissato per mercoledì prossimo, 8 luglio; l’ultimo è invece in programma mercoledì 15 e durerà 24 ore. In quel caso, con ogni probabilità, sarà svelata la scheda tecnica di OnePlus Nord. Per portare a termine il pre-ordine, è necessario versare 20 euro (non rimborsabili): si avrà priorità nell’acquisto dello smartphone e un buono sconto, appunto, da 20 euro con altri omaggi che saranno svelati più avanti. Il prezzo del device non supererà i 500 euro.

Per il momento si ipotizza un display AMOLED da 6.55″ con frequenza d’aggiornamento a 90 Hz, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno, una quad-cam posteriore con sensore principale da 64 MP, una dual cam anteriore (integrata in un foro sul display) da 32+8 MP e una batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 30 W.