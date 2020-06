Come guardare Netflix in Tv con Chromecast

Per guardare i film non ancora usciti in TV, una volta ci si doveva affidare ai DVD o ai dispositivi ancora più vecchi come i videoregistratori, ma oggi con internet e la tecnologia che fa sempre più passi da gigante ogni giorno, per guardare tonnellate di film e serie TV è suffiente uno smartphone e una connessione internet.

Lo streaming, ha rivoluzionato il modo di vedere i film per tantissimi utenti che ormai non hanno più bisogno di andare a noleggiare un film presso una videoteca, ma potranno fare tutto comodamente da casa, noleggiando o se lo desidera, acquistando il film che gli piace.

Molte piattaforme offrono anche un servizio in abbonamento mensile che permette di guardare film e serie TV senza limiti e tra queste non possiamo non citare il colosso americano chiamato Netflix.

Guardare Netflix dal proprio smartphone è veramente molto semplice, basta avere l’app con un account, un abbonamento mensile e il gioco è fatto, non rimane altro da fare che scegliere ciò che si vuole guardare e rilassarsi comodi sul divano, magari con un buon sacchetto di patatine o di pop corn da sgranocchiare durante la visione.

Diciamoci la verità però, guardarsi un film in streaming su smartphone sarà anche piacevole, ma fino a un certo punto, infatti le dimensioni dello schermo e l’audio non permettono di godersi al meglio il film. Tra occhi strabuzzati e audio che non fa comprendere benissimo la battuta di turno, l’esperienza nella visione potrebbe non essere proprio delle migliori.

Fortunatamente però c’è un sistema che permette di arginare questa grossa pecca e consiste nel guardare il film trasmesso su Netflix, direttamente dallo smartphone alla TV di casa e per fare ciò ci serviremo di Google Chromecast.

Cosa è Google Chromecast?

Non è altro che un dispositivo dalle ridotte dimensioni che va collegato alla TV di casa, quindi una volta configurato grazie all’uso di uno smartphone Android, il televisore verrà trasformato in una Smart TV a tutti gli effetti che riprodurrà i contenuti che vengono mostrati sullo smartphone. Putroppo però non vanno bene tutte le TV per poterci collegare il Chromecast, ma ne servirà una che sia pienamente compatibile.

Tutto ciò di cui ha bisogno un televisore per essere compatibile con Chromecast è:

Avere una presa HDMI

Possibilmente una presa USB. La presa USB serve per alimentare il Chromecast e farlo spegnere e accendere con la TV, ma se non è presente non fa nulla, si potrà comunque collegare alla presa a muro attraverso l’apposito alimentatore del dispositivo Google

Se il tuo televisore ha una presa HDMI ed eventualemente una presa USB (o in assenza di esso puoi come già accennato usare la presa a muro per l’alimentatore), allora potrai collegarci il Chromecast e potrai trasformare la TV di casa in una vera e propria Smart TV che potrai controllare con il tuo smartphone Android. Acquistando un Chromecast risparmierai inoltre tanti soldi, in quanto potrai avere una Smart TV con poche decine di euro invece di spenderne centinaia per un nuovo televisore.

Ma veniamo al punto della situazione, ovvero come guardare Netflix in Tv con Chromecast. Abbiamo detto che con il Chromecast, potrà essere trasmesso il contenuto visibile sullo smartphone direttamente sulla TV di casa. Con Chromecast potrai eseguire il mirroring, ovvero il televisore funzionerà come se fosse lo schermo dello smartphone e su cui viene riprodotta una qualsiasi azione che svolgi sul telefono.

Ci sono poi applicazioni come Netflix, che permettono di poter visualizzare il film, ma senza il mirroring, ciò significa quindi che si potrà guardare Netflix in TV con Chromecast, potendo usare il telefono anche per fare altro, ad esempio potrai giocare, messaggiare, stare sui social ecc. senza che il film in streaming venga interrotto, cosa che invece accadrebbe con il mirroring.

Ma veniamo ora al dunque, quindi a come guardare Netflix in Tv con Chromecast. Vedremo più precisamente come collegare Chromecast alla TV e come connettere successivamente Netflix al televisore e anche come disconnetterlo quando ti sarai stancato di guardare i film. Iniziamo.

Come collegare Chromecast alla TV

Questo passaggio è molto semplice. Si prende il Chromecast e si collega alla presa HDMI poi si prende la presa USB e si collega alla presa USB della TV. In assenza di presa USB si può fare uso direttamente dell’alimentatore per far funzionare il Chromecast

Ora che che hai fisicamente collegato il Chromecast al televisore di casa, non ti rimane altro da fare che passare alla parte software. Prendi lo smartphone e scarica l’app Google Home quindi configurala per associare lo smartphone al Chromecast

quindi configurala per associare lo smartphone al Chromecast Una volta configurato il Chromecast con l’app Google Home dal tuo smartphone, potrai finalmente vedere se tutto funziona bene. Vedi se ad esempio funziona il mirroring dalla stanza che hai creato, così potrai vedere il contenuto visibile sullo schermo del telefono anche sul televisore

Accertato che il Chromecast funziona correttamente, possiamo pensare a come usare Netflix sulla TV di casa. Tranquillo, il più è stato è fatto e ora rimane da fare la parte più facile. Vediamo come procedere con i passaggi che trovi di seguito:

Accertati che la TV sul quale devi trasmettere Netflix sia accesa

Se ancora non lo hai fatto, scarica l’app Netflix sul tuo smartphone Android

sul tuo smartphone Android Accedi al tuo account o registrati con un piano di abbonamento se ancora non lo hai fatto

Una volta dentro Netflix potrai visualizzare tutti i film e serie TV di cui dispone la piattaforma. Cerca un film che ti interessa e accedi alla sua pagina

Premi sul pulsante Play per avviare la riproduzione del film

Potrebbe comparirti un messaggio sullo schermo dello smartphone che ti chiede dove vuoi riprodurre il film, se sullo schermo del telefono o sul Chromecast. Ovviamente dovrai selezionare Chromecast e passati pochi secondi vedrai il collegamento dello smartphone alla TV e il film mostrato sullo schermo del televisore

In alternativa, se non dovesse comparirti il messaggio che ti permette di selezionare il dispositivo su cui trasmettere il film, puoi premere da Netflix sul pulsante Cast che trovi nella pagina del film. Anche in questo caso, pochi secondi e il film verrà trasmesso sulla TV, potendoti così godere il tutto nel grande schermo di casa. Netflix non esegue il mirroring, ma trasmette il contenuto al Chromecast, ciò significa che potrai usare il telefono anche per fare altro, come messaggiare o giocare, senza che il film trasmesso in streaming da Netflix venga mai interrotto.

Abbiamo visto come guardare Netflix in Tv con Chromecast, trasmettendo il contenuto dallo smartphone al televisore. Qualcuno potrebbe aver bisogno anche di sapere come sconnettere Netflix dalla TV. Beh anche in questo caso non c’è nulla di difficile. Dalla pagina del film, ti basterà infatti fermare il film con il pulsante Stop (se ancora non è finito da solo), quindi ti basterà premere sul pulsante Disconnetti alla comparsa del messaggio sullo schermo. A questo punto Netflix verrà scollegato in automatico da Chromecast. Spegni la TV e pensa al prossimo film che potrai guardarti con Netflix sul televisore di casa tua.