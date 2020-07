POCO M2 Pro sarà presentato il 7 luglio, ecco cosa aspettarsi

A distanza di qualche settimana dalle prime certificazioni ricevute, arrivano nuovi dettagli su Poco M2 Pro: è lo stesso brand cinese, controllato da Xiaomi, a dare prima di tutto appuntamento al prossimo 7 luglio, martedì, per la presentazione ufficiale.

Nel teaser ufficiale che trovate ad inizio articolo, possono essere ricavate ulteriori informazioni: il particolare che più viene messo in risalto è il supporto alla ricarica rapida a 33 W che andrà ad impreziosire quella che dovrebbe essere una batteria dalla capacità elevata (si parla di oltre 5.000 mAh).

Non è tutto: nell’immagine è ben visibile anche la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore, con sensori raccolti in un modulo quadrato, piazzato al centro. Per il momento non sono emersi dettagli sulla configurazione del comparto fotografico anche se un riferimento concreto c’è: Poco M2 Pro di fatto potrebbe essere un rebrand di Redmi Note 9 Pro che conta su una quad-cam posteriore da 64+8+5+2 MP. Insomma, non dovrebbero esserci grosse variazioni da questo punto di vista.

E’ importante ricordare anche che Poco M2 Pro è stato protagonista anche di un benchmark su GeekBench che ha lasciato intuire la presenza a bordo di uno Snapdragon 720G. Il SoC firmato Qualcomm verrebbe accompagnato da 6 GB di memoria RAM. Qualche indiscrezione è circolata anche sul display (un LCD da 6.67″ in Full HD+), mentre il sensore per le impronte digitali potrebbe essere integrato sul frame laterale.