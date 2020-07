Samsung Galaxy A51 5G è ufficiale in Italia: costa 479 euro

A distanza di quasi tre mesi dall’arrivo sul mercato, Samsung Galaxy A51 5G è stato ufficializzato anche in Italia. Lo smartphone è disponibile all’acquisto, nella colorazione Prism Cube Black, sulla versione nostrana del sito del produttore asiatico, ad un prezzo consigliato pari a 479,90 euro. Si tratta ovviamente di una quotazione degna di un device di fascia medio-alta che può rappresentare una buona opzione per chi vuole il supporto alle reti 5G ma non è disposto ad acquistare un top di gamma.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy A51 5G è solidissima, andiamo a rinfrescarci la memoria. Lo smartphone si presenta con un display Super AMOLED con diagonale da 6.5 pollici e in Full HD+. Spicca il foro, in alto al centro, che integra la fotocamera anteriore da 32 P (f/2.2), oltre al sensore per le impronte digitali integrato.

Restando in tema fotocamere, da segnalare i quattro sensori piazzati “ad elle” sul retro: il principale da 48 MP è accompagnato da un ultra-grandangolare da 12 MP, da un rilevatore di profondità da 2 MP e da una lente per le macro da 5 MP. C’è la possibilità di registrare video in 4K a 30 frame per secondo.

Samsung Galaxy A51 5G gira su Exynos 980: il SoC proprietario è accompagnato da 6 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno, espandibili fino a 1 TB con micro SD. La batteria è da 4.500 mAh.