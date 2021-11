Il Galaxy S21 FE di Samsung appare nelle prime immagini

La scorsa settimana, una massiccia fuga di notizie ha rivelato quasi tutto sul prossimo Galaxy S21 FE di Samsung . L’ammiraglia di valore è ora trapelata ancora una volta, questa volta in immagini dal vivo.

La fonte di queste immagini afferma che il telefono ha un peso “leggero” e una “fotocamera fantastica”. Si dice anche che il telefono abbia un retro in plastica e una cornice in metallo, proprio come il suo predecessore.

Non sorprende che l’S21 FE non includa anche un jack per le cuffie. Anche il successore del Samsung Galaxy S20 FE potrebbe non includere uno slot per schede microSD.

Nel reparto fotocamera, il telefono ha una configurazione a tripla lente sul retro con un sensore primario da 12 MP. Per i selfie, l’S21 FE avrà una fotocamera da 32 MP nella parte anteriore. Alcune delle altre specifiche del telefono includono una batteria da 4500 mAh, fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna

Secondo le informazioni condivise dall’informatore Jon Prosser all’inizio di questo mese, Samsung annuncerà il Galaxy S21 FE in occasione di un evento Unpacked il 4 gennaio 2022.

Apparentemente il telefono sarà disponibile per l’acquisto negli Stati Uniti a partire dall’11 gennaio. La serie Galaxy S22 di Samsung , d’altra parte, potrebbe essere presentata in occasione di un evento Galaxy Unpacked l’8 febbraio.