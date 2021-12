VoLTE: come usarlo e perché dovrebbe interessarti

VoLTE, o Voice over LTE, è il modo in cui i nostri telefoni e operatori trasmettono le nostre voci durante una chiamata, quindi ci sono buone ragioni per sapere come usarlo e perché dovresti preoccuparti. Tutti i principali operatori statunitensi hanno steso il tappeto rosso per VoLTE su LTE, o quello che la maggior parte di noi chiama 4G. Ormai, VoLTE è molto probabilmente disponibile nella tua zona e se hai aggiornato il tuo telefono negli ultimi anni, probabilmente puoi usarlo. Una volta che hai il telefono e l’operatore giusto, configurare VoLTE sul tuo telefono è molto semplice e ne vale la pena.

Cos’è VoLTE?

Come suggerisce il nome, Voice over LTE si verifica quando il tuo operatore ti consente di effettuare una telefonata tramite la tua connessione LTE invece delle vecchie reti vocali legacy. Ad esempio, Verizon Wireless utilizzava tradizionalmente 1XRTT per tutte le chiamate vocali, basandosi su LTE per i dati. Questo era il motivo per cui i telefoni Verizon non potevano utilizzare contemporaneamente voce e dati. Allo stesso modo, AT&T e T-Mobile si affidavano a una combinazione di LTE per i dati e HSPA+ per le chiamate e scendevano a un segnale 3G quando parlavano con qualcuno sull’altra linea. Con VoLTE, nessuno di questi scenari è più necessario.

Ciò che ora entrambi i tipi di rete hanno in comune, grazie a VoLTE, è la capacità di utilizzare più larghezza di banda per effettuare chiamate telefoniche con audio di qualità superiore che viaggiano in entrambe le direzioni. Quando stai chiamando con qualcun altro che sta usando VoLTE, noti immediatamente la differenza nella qualità della chiamata su entrambe le estremità. Noterai anche che le chiamate si connettono più velocemente se stai chiamando qualcuno vicino a te, e anche se questa non è una caratteristica di cui vale la pena vantarsi, è una cosa interessante da testare di persona.