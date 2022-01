WhatsApp sta semplificando la vita alle persone che passano da Android a iOS.

Sembra che WhatsApp si stia preparando a semplificare la migrazione della cronologia chat dai telefoni Android agli iPhone, come rivelato dall’ultima beta della versione iOS dell’app.

Come notato da WABetaInfo , l’ultima beta di WhatsApp per iOS contiene prove di una prossima capacità di spostare le tue chat da Android ai telefoni Apple. Tuttavia, sembra che WhatsApp si affiderà a un’app chiamata Move to iOS per rendere possibile la migrazione.

L’anno scorso, WhatsApp ha rivelato che stava collaborando con Google e Apple per consentire agli utenti di spostare la cronologia delle chat tra le piattaforme . L’opzione è apparsa per la prima volta sui telefoni Samsung prima di arrivare ai dispositivi iOS pochi mesi dopo. Ecco la nostra guida dettagliata su come trasferire la cronologia chat di WhatsApp da un iPhone ad Android .

WABetaInfo ha anche condiviso alcuni screenshot che mostrano come apparirà il trasferimento della chat da Android a iOS. Ovviamente, prima che il processo di migrazione possa iniziare, devi concedere a WhatsApp l’accesso alla cronologia delle chat.

Sfortunatamente, sembra che sarai in grado di vedere la richiesta di iniziare la migrazione solo una volta e saltare il processo significa che perderai la possibilità di portare con te la cronologia delle chat quando passi da un telefono Android a un iPhone.

L’ultima beta ha però tralasciato alcuni dettagli, ad esempio quali versioni di Android e iOS saranno compatibili con il metodo. Rimane anche sconosciuto quando WhatsApp avvierà il trasferimento della chat da Android a iOS.

Detto questo, è ancora una funzionalità piuttosto utile da aspettarsi, rendendo le cose molto più facili per chiunque passi da Android a iOS senza fare affidamento su servizi di terze parti.