Il creatore di Pokémon GO Niantic lancia il gioco per animali domestici in realtà aumentata “Peridot”

Niantic, la società dietro il popolare gioco Pokémon Go per dispositivi iOS, questa settimana ha annunciato l’imminente lancio della sua prossima tessera, un gioco di animali virtuali chiamato “Peridot“.

In Peridot, gli utenti si prenderanno cura, alleveranno e alleveranno animali domestici virtuali, un po’ come una moderna versione iPhone di un Tamagotchi. Gli animali domestici sono chiamati “Peridots” o “Dots” in breve e i giocatori li alleveranno dalla nascita.

I giocatori si prenderanno cura del loro Peridoto, lo porteranno a fare passeggiate, soddisferanno i loro desideri, giocheranno, esploreranno luoghi, scopriranno tesori nascosti in tutto il mondo, scatteranno foto e sbloccheranno nuovi archetipi di Peridoto attraverso l’allevamento.

Come con altri giochi Niantic, Peridot ha una componente del mondo reale, con versioni in realtà aumentata degli animali domestici che possono essere trasmesse nel mondo reale per passeggiate e giochi.