L’ultimo aggiornamento di Android Auto potrebbe impedire al telefono di connettersi all’auto

L’ultima versione di Android Auto è stata lanciata nelle ultime due settimane e sembra che il nuovo aggiornamento possa causare problemi ad alcuni utenti. L’aggiornamento si chiama Android Auto 7.8.6 e, per alcuni esce un messaggio “telefono non compatibile” quando tentano di riconnettersi alla propria auto.

Un thread sul forum di supporto di Google iniziato il 12 agosto spiega un problema che impedisce ad Android Auto di funzionare. La prima segnalazione arriva da un utente che collega il proprio telefono all’auto con un cavo USB. Dice di aggiornare l’app Android Auto, ma l’app si chiude quando viene premuto quel pulsante e chiede loro di riconnettersi ad Android Auto. Finora, non c’è stata una soluzione per il problema.

Questo rapporto è seguito da oltre 130 altre risposte, alcune delle quali sono apparse non appena nelle ultime 24 ore, quindi è un problema in corso. Alcuni vedono messaggi di errore come “Android Auto non risponde”, mentre altri si trovano di fronte a uno schermo vuoto. Il problema esatto varia a seconda del display dell’auto dell’utente, ma essenzialmente significa che non puoi connetterti allo smartphone.

Le persone utilizzano Samsung, OnePlus, Xiaomi e altri telefoni Android durante il thread. Ci sono anche alcuni dispositivi Pixel, incluso un utente con un Pixel 6. Tuttavia, non sembra che questi problemi siano specifici di nessun particolare modello di telefono.

Tre giorni fa, uno del team di Android Auto si è rivolto a questo thread per dire di aver condiviso le informazioni con il team, ma non c’è un aggiornamento su cosa puoi fare per risolverlo. Finora non sembra esserci nemmeno una soluzione rapida per questo problema. Si spera che Google trovi una soluzione prima piuttosto che dopo.