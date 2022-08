L’aggiornamento per Android 13 di Nothing Phone 1 non arriverà presto

Nothing Phone ha creato un certo clamore per il Phone 1 , il suo primo smartphone lanciato a luglio di quest’anno. Nonostante sia difettosa, l’interfaccia Glyph dell’azienda è stata elogiata per aver offerto un’esperienza Android diversa. Ha persino risolto i problemi persistenti attraverso più aggiornamenti software dal rilasco del telefono . Se speravi che Nothing Phone sarebbe stato veloce aggiornare il telefono ad Android 13 , preparati a rimanere deluso.

Quando un utente di Twitter ha chiesto al CEO e fondatore di Nothing, Carl Pei , informazioni sull’aggiornamento di Android 13 del Phone 1 il 17 agosto, quest’ultimo ha risposto con un vago “Un prodotto è più delle sue specifiche, caratteristiche e numeri di versione”. La dichiarazione non è andata bene con la comunità e Pei è stato stroncato per la sua risposta. Facendo ammenda, la società ha confermato in una dichiarazione ad Android Authority che l’aggiornamento Android 13 di Phone verrà rilasciato nella prima metà del 2023.

Anche nella migliore delle ipotesi, Android 13 per il telefono 1 è distante almeno tre mesi, ed è improbabile che ciò accada. L’attesa potrebbe arrivare a quasi 6-7 mesi o anche di più. È un sacco di tempo e potrebbe non andare d’accordo con i proprietari esistenti. Questo potrebbe anche spiegare perché la risposta iniziale di Pei alla domanda fosse così ambigua.

È sorprendente che Nothing impiegherà così tanto tempo per portare Android 13 sul Phone 1, soprattutto perché la sua interfaccia Glyph è molto simile a quella di Android di serie. Per fare un confronto, Samsung ha pubblicamente avviato il beta test One UI 5 basato su Android 13 per la serie Galaxy S22 . In base al suo track record, il colosso coreano dovrebbe aggiornare la maggior parte dei suoi dispositivi premium e di fascia media all’ultima versione di Android entro la fine di quest’anno o all’inizio del 2023.