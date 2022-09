News: Inedito telefono LG Rollable in questo video

Un tempo uno dei più grandi OEM Android, LG non è riuscita a mantenere i suoi telefoni attraenti per gli utenti. Prima di ritirarsi dalla produzione di smartphone a metà del 2021, LG aveva un ultimo asso nella manica: uno smartphone arrotolabile.

Non è mai stato effettivamente lanciato, ma qualcuno ha messo le mani su un prototipo, quindi puoi almeno vedere come sarebbe stato se fosse stato rilasciato. Abbiamo già visto un video pratico in precedenza , ma il nuovo filmato del telefono ci offre ancora più dettagli.

Uno YouTuber sudcoreano ha messo le mani sull’elusivo telefono arrotolabile di LG. Se lanciato, il telefono sarebbe stato venduto come “LG Rollable”.

Il telefono stesso ha una confezione, un caricabatterie e una documentazione finiti. Allo stesso modo, il dispositivo non mostra segni di essere un prototipo iniziale o un campione di ingegneria, e anche il software sembra piuttosto rifinito.

Sembra che l’LG Rollable fosse praticamente pronto per la prima serata quando LG ha deciso di abbandonare il mercato degli smartphone e successivamente di accantonare il suo lancio.

In termini di specifiche, il telefono sarebbe stato lanciato con una CPU Snapdragon 888, con un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Ciò indica che il telefono avrebbe avuto le specifiche per corrispondere ai migliori smartphone nel 2021.

Aveva uno schermo POLED da 6,8 pollici che si sarebbe trasformato in un pannello da 7,4 pollici, Il dispositivo sarebbe inoltre dotato di una fotocamera da 64 MP e una batteria da 4.500 mAh.