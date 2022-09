Apple prevede di spostare il 25% di tutta la produzione di iPhone in India entro il 2025

Apple sposterà il 25% dell’intera linea di produzione di iPhone in India entro il 2025 per diversificare la sua catena di approvvigionamento, hanno affermato gli analisti di JP Morgan.

Apple attualmente produce alcuni modelli di ‌iPhone‌ in India, incluso l’iPhone 13 e presto l’ iPhone 14 . La catena di approvvigionamento di Apple rimane altamente concentrata in Cina, ma l’azienda ha compiuto sforzi per spostare fornitori e linee di produzione altrove.

Gli analisti di JP Morgan ritengono che entro la fine del 2022, il 5% della produzione di ‌iPhone 14‌ sarà spostato in India, con un cambiamento significativo che avrà luogo tre anni dopo. Oltre a spostare il 25% della produzione di ‌iPhone‌ in India entro il 2025, gli analisti prevedono che Apple sposterà il 25% di altre linee di prodotti al di fuori della Cina, inclusi AirPods, Mac, Apple Watch e iPad .

I fornitori Apple, tra cui Foxconn, hanno investito molto in India con infrastrutture della catena di approvvigionamento, fabbriche e formazione, negli ultimi anni. Si prevede che Apple avvierà la produzione di modelli ‌iPhone 14‌ in India nelle prossime settimane, ma secondo quanto riferito, l’alta priorità dell’azienda sulla segretezza ha complicato i piani .