Come bloccare, segnalare ed eliminare lo spam su WhatsApp

Essendo un’app social responsabile, WhatsApp ha reso facile bloccare e segnalare gli spammer fastidiosi sulla piattaforma. La possibilità di bloccare e segnalare gli account WhatsApp è disponibile su iPhone, Android, desktop e sui migliori Chromebook .

Blocca e segnala gli account WhatsApp

Il modo più semplice per impedire a qualcuno di inviarti messaggi indesiderati, spam o altro, è bloccarlo dall’interno di WhatsApp. Segui i passaggi seguenti per bloccare un contatto o un account aziendale su WhatsApp.

Come bloccare e segnalare su WhatsApp per Android

Apri WhatsApp su Android. Seleziona una conversazione che desideri bloccare. Tocca il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra ed espandi il menu Altro Seleziona Blocca . Se desideri segnalare un contatto, metti un segno di spunta accanto all’opzione Segnala contatto e tocca il pulsante Blocca L’opzione blocca il contatto e inoltra gli ultimi cinque messaggi a WhatsApp. Quando blocchi un account aziendale su WhatsApp, il servizio ti chiede di selezionare un motivo per il blocco. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni: Non è più necessario

Non mi sono registrato

Spam

Messaggi offensivi

Altro Tocca un pulsante di opzione accanto a un motivo pertinente e tocca il pulsante Blocca nell’angolo in basso a destra.

Come bloccare e segnalare su WhatsApp per iPhone

Avvia WhatsApp sul tuo iPhone e apri una conversazione che desideri bloccare. Tocca il nome del contatto in alto per aprire il menu delle informazioni di contatto. Scorri verso il basso e seleziona Segnala contatto . Seleziona Segnala e blocca per confermare la tua decisione e il contatto non ti invierà spam sulla piattaforma.

Quando blocchi un account aziendale, WhatsApp per iPhone chiede gli stessi motivi per bloccare l’account. I passaggi per bloccare un account aziendale WhatsApp rimangono identici a quelli sopra.

Come bloccare e segnalare sul web di WhatsApp

Sebbene WhatsApp Web sia lento nell’adottare nuove funzionalità, è un componente aggiuntivo indispensabile per gli utenti desktop. Le app Web e desktop di WhatsApp sono diventate ancora migliori dopo il supporto multi-dispositivo . Segui i passaggi seguenti per segnalare e bloccare lo spam su WhatsApp web.

Visita WhatsApp sul tuo browser preferito. Apri una conversazione e fai clic sul nome del contatto per aprire il menu delle informazioni di contatto. Scorri verso il basso e seleziona Segnala Attivare un segno di spunta accanto a Blocca contatto e cancella chat , quindi selezionare Segnala .

Quando blocchi un account aziendale WhatsApp sul Web, non ti chiederà alcun motivo (come fanno le app mobili) per la tua azione.

Come eliminare i messaggi di spam e i media su WhatsApp

Ora che hai bloccato (ed eventualmente segnalato) il mittente, puoi eliminare i messaggi, così non dovrai più fare il backup dello spam di WhatsApp su Google Drive (Android) o iCloud (iOS) e vederli nelle tue chat.

Elimina lo spam su WhatsApp per Android

Apri WhatsApp su Android. Vai alla schermata delle chat e premi a lungo la conversazione in questione. Tocca l’ icona del cestino che appare nella fila di pulsanti nella parte superiore dello schermo. Attivare un segno di spunta per eliminare i media ricevuti nella chat dalla galleria del dispositivo e selezionare Elimina chat .

I passaggi precedenti eliminano messaggi e file multimediali da una chat specifica su WhatsApp. Se desideri rimuovere solo le immagini spam, procedi nel seguente modo.