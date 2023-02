Fairphone 4 ottiene il tanto atteso aggiornamento ad Android 12

Un rappresentante di Fairphone ha annunciato in un post sul forum ufficiale che Fairphone 4 è stato aggiornato ad Android 12 tramite un rilascio scaglionato. Il lancio è iniziato il 1° febbraio, dopo diverse settimane di ritardo, poiché il dispositivo era originariamente impostato per ricevere l’aggiornamento a dicembre. Il rilascio iniziale è stato rinviato a causa di problemi critici relativi alle chiamate di emergenza che interessano alcuni paesi.

Detto questo, Android 12 sta saltando alcuni paesi, tra cui Francia e Svizzera, a causa dei requisiti di controllo della qualità. Fairphone afferma che l’aggiornamento non è all’altezza dei suoi standard di qualità in quei mercati, quindi i gestori di rete locali potrebbero dover aspettare ancora un po’

Se hai ricevuto l’aggiornamento, alcune delle chicche di Android 12, come i widget di conversazione e la dashboard per la privacy, ora dovrebbero essere attive e funzionanti sul tuo Fairphone 4. Dovresti anche essere in grado di vedere quando un’app utilizza il microfono o la fotocamera tramite un indicatore della barra di stato. Inoltre, il nuovo aggiornamento semplifica la limitazione dell’accesso di un’app ai soli dati sulla posizione approssimativa.

Nel frattempo, coloro che sono temporaneamente bloccati con Android 11 ricevono un aggiornamento di manutenzione con una nuova patch di sicurezza, mentre Android 12 non è ancora pronto per il lancio.

Sebbene raccogliere un aggiornamento Android due anni dopo il suo rilascio non sia normalmente motivo di celebrazione, è praticamente inaudito che un OEM Android si impegni a supportare il software a lungo termine per i suoi smartphone. Per Fairphone 4, che ha debuttato con Android 11 a bordo

