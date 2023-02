Google Pixel Fold potrebbe essere uno dei pieghevoli più pesanti di sempre

Secondo un rapporto di 9to5Google , Google Pixel Fold dovrebbe essere più pesante del Samsung Galaxy Z Fold 4 da 263 g . La pubblicazione non offre un numero, ma afferma che potrebbe sembrare più un piccolo tablet che un telefono a causa del suo peso. Il Galaxy Z Fold 4 è anche tra i pieghevoli più pesanti in circolazione, con concorrenti come Oppo Find N2 che arrivano a soli 237 g.

Dobbiamo tenere presente che Google Pixel Fold dovrebbe essere più grande di molti dei suoi concorrenti, quindi è logico che sarà più pesante. Segue lo stesso fattore di forma dell’Oppo Find N , che offre uno schermo quasi simile a un telefono all’esterno e un orientamento orizzontale all’interno.

Il Pixel Fold espande questa idea con pochi centimetri, come ha mostrato su Twitter l’alunna di Android Police Rita El Khoury. Pixel Fold è anche più grande del Galaxy Z Fold 4, anche se è più difficile da vedere date le diverse proporzioni

Those leaked Pixel Fold dimensions made me scratch my head until I realized it folds on the wider side (like the Oppo Find N), not the narrower one (like the Galaxy Z Fold 4). pic.twitter.com/DVXSse86sc

— Dr. Rita El Khoury (@khouryrt) December 8, 2022