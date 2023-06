YouTube lavora al servizio di gioco “Playables”.

YouTube sembra stia sviluppando un nuovo servizio di gioco chiamato “Playables“, secondo il Wall Street Journal . Il servizio consente agli utenti di giocare su dispositivi mobili o computer desktop e viene testato internamente con i dipendenti di Google.

Playables sembra offrire giochi istantanei attraverso il sito Web di YouTube o le app mobili di YouTube, offrendo un’alternativa ai contenuti video. In una dichiarazione, un portavoce di YouTube ha dichiarato al Wall Street Journal che “il gioco è stato a lungo al centro di YouTube” e che la società “sperimenta sempre nuove funzionalità”, ma il portavoce ha rifiutato di commentare in modo specifico su Playables.

Google aveva precedentemente il servizio di cloud gaming Stadia , ma ha annunciato l’intenzione di chiuderlo lo scorso settembre. Google ha affermato che il servizio non è stato in grado di ottenere la trazione che Google si aspettava e Stadia è stata ufficialmente chiusa nel gennaio 2023.

Playables non offre gli stessi giochi basati su cloud di Stadia, concentrandosi su giochi semplici piuttosto che su titoli per console. Uno dei giochi disponibili è Stack Bounce, un gioco arcade in cui i giocatori rompono i mattoni con una palla.

