Stardew Valley in arrivo su Apple Arcade il 21 luglio

Il servizio di gioco in abbonamento di Apple, Apple Arcade , è destinato a ottenere il titolo di successo Stardew Valley a luglio, ha annunciato oggi Apple. Stardew Valley + presenterà lo stesso gameplay agricolo a tempo indeterminato con oltre 50 ore di contenuti da superare, insieme a funzionalità specifiche per dispositivi mobili come il salvataggio automatico e varie opzioni di controllo.

La maggior parte delle persone ha sentito parlare di Stardew Valley a questo punto, ed è disponibile su iPhone e iPad per € 4,99, ma la versione ‌Apple Arcade‌ sarà disponibile per gli abbonati ‌Apple Arcade‌ senza costi aggiuntivi.

Stardew Valley consente ai giocatori di ristrutturare un appezzamento di terreno abbandonato e ricoperto di vegetazione, trasformandolo in una fiorente fattoria completa di raccolti, animali e altro ancora. I giocatori potranno anche conoscere i cittadini, risolvere le missioni dei villici e prendere parte ai festival stagionali.

Ci sono caverne da esplorare per combattere i mostri e ottenere tesori, e i beni raccolti dai raccolti e dagli animali possono essere trasformati in prodotti artigianali che si vendono per più soldi. Altre caratteristiche includono eventi di appuntamenti, stagni di pesca, abbigliamento e cappelli da sbloccare, animali domestici e altro ancora, con la versione ‌Apple Arcade‌ che include tutti i contenuti degli aggiornamenti recenti. Stardew Valley verrà lanciato il 21 luglio.

In arrivo su ‌Apple Arcade‌ a luglio c’è anche un nuovo gioco di simulazione di Hello Kitty chiamato Hello Kitty Island Adventure (28 luglio), oltre a classici come Slay the Spire+ (7 luglio), LEGO DUPLO WORLD+ (7 luglio) e Ridiculous Fishing EX (14 luglio) ).

