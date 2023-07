Gli abbonati Spotify non possono più pagare tramite App Store

Spotify non consentirà più ai clienti che in precedenza si erano abbonati al servizio di musica in streaming Spotify tramite l’ App Store di continuare a pagare utilizzando la piattaforma Apple, riporta Variety . Spotify ha iniziato a inviare e-mail agli abbonati che pagano utilizzando un abbonamento ‌App Store‌ per far loro sapere che dovranno apportare modifiche.

Spotify non ha consentito ai clienti di sottoscrivere un abbonamento Spotify Premium tramite ‌App Store‌ negli ultimi sette anni. Gli abbonamenti Spotify all’‌App Store‌ erano infatti disponibili solo per un periodo di due anni tra il 2014 e il 2016, ma da allora alcuni abbonati di lunga data hanno continuato a pagare Spotify tramite l’‌App Store‌.

Nelle e-mail ai clienti, Spotify afferma che non accetta più il servizio di fatturazione di Apple come metodo di pagamento.

Alla fine del periodo di fatturazione finale, i clienti Spotify che hanno un abbonamento tramite ‌App Store‌ vedranno i loro account trasferiti al servizio gratuito supportato da pubblicità. I clienti dovranno quindi abbonarsi nuovamente a Premium utilizzando il sito Web di Spotify.

Non esiste alcun meccanismo per l’iscrizione a Spotify tramite l’app Spotify, poiché Spotify ha limitato le iscrizioni al proprio sito Web per evitare di pagare le commissioni di Apple. “Non puoi eseguire l’upgrade a Premium nell’app”, si legge nella sezione “Premium” di Spotify nella sua app iOS. “Lo sappiamo, non è l’ideale.” Per i clienti che hanno continuato a pagare tramite l’‌App Store‌, Apple ha preso un taglio del 15%, che Spotify non vuole più pagare.

