Samsung annuncia i suoi prossimi pieghevoli il 26 luglio

Mentre la stagione era dominata dalla serie Galaxy Note, negli ultimi anni l’azienda ha lanciato i suoi ultimi dispositivi pieghevoli in vista dell’imminente stagione dello shopping natalizio. Se Google non è riuscito a convincerti su Pixel Fold , Samsung è pronta a svelare il suo hardware di nuova generazione. Galaxy Unpacked è ufficialmente fissato per mercoledì 26 luglio in una location nuova di zecca.

Per la prima volta in assoluto, Samsung terrà il suo prossimo Unpacked nel suo paese d’origine, la Corea del Sud, con una presentazione dal vivo fissata per le 7:00 ET del 26 luglio. È molto presto per quelli di noi sulla costa orientale – e nel cuore della notte per chiunque sulla costa occidentale – ma per tutti i lettori in Europa, potrebbe essere un’eccellente visione pomeridiana.

Samsung ha già confermato che annuncerà i pieghevoli di nuova generazione a questo evento, il che significa che saranno presenti sia il Galaxy Z Fold 5 che il Galaxy Z Flip 5 . È interessante notare che l’invito di oggi si concentra proprio sul Flip 5, non sul solito phablet pieghevole. Forse l’azienda sta spingendo molto sul suo dispositivo più economico o, forse, stanno finalmente sentendo la pressione dell’eccellente Razr + di Motorola. Ad ogni modo, aspettati che entrambi i telefoni siano ufficiali in poche settimane.

L’anno scorso, la società ha utilizzato la sua sessione estiva Unpacked per debuttare anche con Watch 5 e Watch 5 Pro , e con le voci sui successori di entrambi i prodotti, incluso il grande ritorno della ghiera girevole sul modello Pro, sembra una storia tutt’altro che certa. si ripeterà.

