Gli iPad Pro con display OLED da 11 e 13 pollici dovrebbero entrare in produzione di massa all’inizio del prossimo anno

I fornitori Apple inizieranno la produzione in serie di nuovi modelli di iPad Pro da 11 e 13 pollici con display OLED nel primo trimestre del 2024, secondo la società di ricerca Omdia. Le informazioni sono state condivise in un rapporto dal sito web coreano The Elec .

I vantaggi della tecnologia OLED per i display di iPad Pro includono una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato, una maggiore precisione del colore e un minore consumo energetico rispetto ai modelli esistenti con pannelli LCD. Apple utilizza già display OLED per gli ultimi modelli di iPhone e Apple Watch, escluso l’iPhone SE di fascia bassa.

I modelli di iPad Pro rilasciati nel 2017 e successivi supportano ProMotion, consentendo una frequenza di aggiornamento variabile tra 24Hz e 120Hz. Il passaggio a OLED probabilmente consentirebbe alla frequenza di aggiornamento di scendere ulteriormente a 10Hz o meno per risparmiare la durata della batteria. I modelli di iPhone 14 Pro possono raggiungere un minimo di 1 Hz in modalità di visualizzazione sempre attiva.

Secondo quanto riferito, Apple utilizzerà display OLED ibridi molto sottili con una combinazione di materiali flessibili e rigidi, che potrebbero consentire all’iPad Pro di avere un design leggermente più sottile. I pannelli saranno costosi da produrre, secondo Ross Young di Display Supply Chain Consultants, quindi i prossimi modelli di iPad Pro saranno probabilmente più costosi .

